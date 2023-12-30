Haberler Süper Lig Trezeguet ile Ahmed Hassan Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosu seçildi!

Trezeguet ile Ahmed Hassan Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosu seçildi!

Trabzonsporlu Trezeguet ile Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ahmed Hassan Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 17:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trezeguet ile Ahmed Hassan Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosu seçildi!

Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosunda, Trabzonspor'dan Mahmud Ahmed İbrahim Hasan "Trezeguet" ile Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ahmed Hassan da yer aldı.

Kadroda ayrıca, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kendine yer buldu.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü! Beşiktaş derken büyük ters köşe
CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan'dan "bedavaya yancı olmayız" çıkışı
G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi!
F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...
Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
KURUMSAL YILBAŞI MESAJLARI 2024 | Yöneticiye, müdüre, iş arkadaşına yeni yıl mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mısır kadrosunu açıkladı! Trezeguet ve Ahmed Hassan... Mısır kadrosunu açıkladı! Trezeguet ve Ahmed Hassan... 17:09
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından... 16:50
Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! 16:47
TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama! TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama! 16:38
F.Bahçe'den farklı galibiyet! F.Bahçe'den farklı galibiyet! 16:15
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Voigtmann THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Voigtmann 16:00
Daha Eski
Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... 15:46
G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! 15:38
F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! 15:33
Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı 14:54
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 14:41
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:26