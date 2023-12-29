Kaleye Viking

Antalyaspor Süper Lig'de 14. haftadaki Hatayspor maçında sakatlanan kaleci Helton Leite'nin alternatifini İsveç'te buldu. Brezilyalı eldivenin sahalara dönüş tarihi belli olmazken, Akdeniz temsilcisi, AIK forması giyen Nordfeldt'i gündemine aldı. İsveç'ten Sportbladet'e göre; kırmızı-beyazlılar, İsveç Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Nordfeldt'i satın almak istiyor. Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği formasını da giyen 34 yaşındaki eldivenin transferinin gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

Deneyimli kaleci, bugüne kadar Heerenveen, Swansea, Gençlerbirliği ve AIK formalarını giydi. 2019-2020 ve 2020- 2021 sezonlarında 1.5 sezon Gençlerbirliği'nde ter döken İsveçli eldiven, Başkent ekibiyle Süper Lig'de toplamda 50 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon İsveç'te AIK formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da toplam 40 maça çıkan Nordfeldt, 50 kez topu ağlarından çıkarırken, 13 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli file bekçisinin İsveç ekibiyle olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025'te sona eriyor.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Deniz Ali Yeşil, Helton'un bugün Türkiye'ye geleceğini ve durumuna göre bir karar vereceklerini söyledi.