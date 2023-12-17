MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: Kumpas amaçlı

TFF MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı. Ahmet İbanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır..."

HUKUKI SÜREÇ BAŞLATILACAK

İbanğlu şöyle devam etti: Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.

'KARARI BÜYÜKEKŞİ VERİYOR' DEMİŞTİ

Konuşulacak iddialar ortaya atan eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, hakem atamalarının algoritmayla belirlenmediğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karar verdiğini söyledi. Palabıyık "Büyükekşi ile birebir görüştük. Kendisi bana açıkça 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içinde kasıtlı hatalar yaptığımı söyledi" dedi.

'MAÇLARA ÇIKACAĞIZ'

Futbol hakemleri, yaptıkları ortak bir açıklamayla, maçlara çıkmaya devam edeceklerini duyurdu. "Futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız" denildi.