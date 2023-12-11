Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan saldırı sonrası flaş paylaşım: Adli soruşturma başlatıldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Ç. Rizespor'un karşı karşıya geldiği maç sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Olay sonrası Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" şeklinde açıklama yaparken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.