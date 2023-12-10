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Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Kayserispor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayserispor - Pendikspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:48
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Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig

Kayserispor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi Kayserispor, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Konuk takım Pendikspor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Nuno, Midtsjö, Lusamba, Gökcan, Thuram, Halil, Erencan

KAYSERİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kayserispor - Pendikspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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