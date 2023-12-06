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Demir'de 3 aday!

Mavi Şimşekler; boşta olan Cannavaro, Genesio ve K.Gümrük’ten Sampdoria’ya giden Pirlo’yu listesine aldı. Favori aday olarak da ünlü İtalyan efsane Cannavaro öne çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Demir'de 3 aday!

Adana Demirspor'un, sürpriz bir şekilde Patrick Kluivert ile yollarını ayırmasıyla birlikte gündemine Bruno Genesio, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro'yu aldığı iddia edildi. Mavi Şimşekler, yabancı hoca tercihi yapma kararı alırken, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio isimlerini belirledi. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Pirlo bu sezon İtalya Serie B'de yer alan Sampdoria'da görev yapmaya başladı. 44 yaşındaki Pirlo'nun ekibi, 15 lig maçında 5 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 14. sırada yer aldı.

MURAT SANCAK A SPOR'DA AÇIKLADI

Geçen ay Rennes'den ayrılan Fransız teknik adam Genesio şu anda boşta. Kariyeri boyunca Lyon, B.Guoan ve Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, atak futbolu tercih etmesiyle biliniyor. Adaylar arasında favori olarak gösterilen, geçen sezon İtalya'da Benevento'yu çalıştıran Cannavaro, şu anda boşta bulunuyor. 50 yaşındaki efsane isim kariyeri boyunca; Gouangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian ve Çin Milli Takımı'nda da görev yaptı. Öte yandan A Spor'a konuşan Başkan Murat Sancak, yabancı bir teknik direktörle görüştüklerini söyledi.

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