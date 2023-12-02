Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 14:20
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Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Tekke yönetimindeki Corendon Alanyaspor yükselişe geçmek için sahaya çıkıyor. Tümosan Konyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Alanya Oba Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Kappan yönetiyor.

Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Oğuz Aydın, Efecan, Novais, Sisto, Cordova.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.

CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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