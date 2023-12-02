Çağdaş Atan: Hakemlerin iyi niyetli olmadıklarını düşüyorum

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir'in son gole kadar sahada istediğini yapan bir takım olduğunu dile getirerek "Maça golle başladık. Sonra Rizespor biri duran toptan olmak üzere 2 gol buldu. Bence 2-1'den sonra 3-2'ye kadar sahada oyunda istediklerini yapan bir Başakşehir vardı. İyi mücadele ettik. Rakibin son 30 dakikalarda fiziksel olarak iyi oynamadığını biliyorduk. Maçın berabere bitmesine belki üzülebilirdik ama şuan maalesef mağlup olarak evimize dönüyoruz. Rizespor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

VAR hakeminin 55. dakikada maçın hakemini çağırdığı pozisyonda iyi niyet görmediğini ifade eden Atan, "İnsani hataların hepsine açığız ama VAR hakemi Ali Şansalan ile maçın orta hakeminin niyet okumak gerekirse iyi niyetli olmadıklarını düşüyorum. Ali Şansalan'ın Mert hocayı penaltı için VAR'a çağırdığı pozisyonu kabul edemiyorum. Orada çok iyi niyet okuyamıyorum. Üzgünüm açıkçası. İnani hataların hepsine varız ama orada monitör başında VAR'a çağırmak daha önce oynanan ve VAR'a çağırılmayan pozisyonları düşündükçe beni üzdü" dedi.