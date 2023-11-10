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Türk takımları Avrupa'da bu haftayı puansız kapadı!

Türk futbol takımları Avrupa'da kötü bir haftayı geride bıraktı. 3 temsilcimiz sahadan mağlup ayrılmasına rağmen, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:12
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Türk takımları Avrupa'da bu haftayı puansız kapadı!

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA maçlarında haftayı mağlubiyetle kapattı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında geçen çarşamba günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında dün sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında dün deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Türk temsilcilerinin haftayı puansız tamamlamasına rağmen, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri değişmedi.

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Ülke puanı klasmanında 8 ila 12. sırada yer alan ülkelerin puanları şöyle:

2023/24 ÜLKE PUANI KLASMANI
Sıra Ülke Puan Takım
8 Belçika 42,8 5/5
9 Türkiye 35,35 3/4
10 İskoçya 33,25 3/5
11 Avusturya 31,4 3/5
12 İsviçre 31,175 3/5
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