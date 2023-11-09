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ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı son durum | Türkiye kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SON DURUM | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kupalarında gruplarındaki dördüncü maçlarını oynuyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma Alman devinin 2-1'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan, UEFA Konferans Ligi'nde 20.45'te başlayan maçta Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'i ağırlıyor, Fenerbahçe ise aynı organizasyonda deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'le karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 22:20
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ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray serüvenine devam ediyor.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray, bu sonucun ardından A Grubu'nda topladığı 4 puanda kaldı. Bayern Münih ise 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Grubun diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United Kopenhag'ı 3-2 mağlup etti.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırlıyor.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Kara Kartal, 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo'ya ise 3-1 yenildi.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise grupta oynadığı 3 maçı da kazandı ve 9 puan topladı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 ile geçti.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında ise Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-lacivertliler gruptaki 4. maçında ise Ludogorets'e konuk olacak.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcilerimizin gruplardaki 4. maçları öncesi ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

1 - İNGİLTERE: 93.803

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

2 - İSPANYA: 80.364

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

3 - İTALYA: 76.855

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

4 - ALMANYA: 74.624

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

5 - HOLLANDA: 57.500

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

6 - FRANSA: 56.331

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 50.149

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 41.800

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