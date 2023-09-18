KARAGÜMRÜK HATAYSPOR CANLI İZLE | Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Vavacars Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

F. Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.