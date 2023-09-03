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Alanya'ya 90+3 şoku

Pendikspor, uzatmada bulduğu golle rakibinden 1 puan aldı. Alanyaspor 45'te Efecan ile penaltı kaçırdığı maçta 88'de Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak 90+3'te büyük şok yaşadı. Berkay Sülüngöz'ün sayısıyla puanlar paylaşıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Alanya'ya 90+3 şoku

Pendikspor ile Alanyaspor'un mücadelesinden beraberlik çıktı: 1-1. Trendyol Süper Lig'de çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde ilk yarı 0-0 bitecekken 45'te Alanyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Efecan Karaca penaltıdan yararlanamadı ve devre beraberlikle sonuçlandı. İkinci devrenin büyük bölümü de eşitlikle giderken Alanyaspor üstünlük golünü 88. dakikada Loide Antonio Augusto'yla buldu ve 1-0 öne geçti.

ÜÇÜNCÜ BERABERLİK

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor bu gole 90+3'te yanıt verdi. Sequeirra'nın kullandığı serbest vuruşta Berkay Sülüngöz topu ağlara gönderip skoru 1-1'e getirdi ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul ekibi 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Alanyaspor ise 3 beraberlik, 1 galibiyetle yenilmezlik serisini 4 haftaya çıkardı.

Özköylü: 1 puan için mutluyum

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Sevinsek mi üzülsek mi, ikisinin arasındayım. Kaybetmediğimiz için mutluyum. Maçın ilk yarısı iki takım için de ortada geçti. İkinci yarısında oyunun karşılığında kazanmaya yakın takım olarak üzüntülüyüm. Takım her hafta üzerine koyuyor" dedi.

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