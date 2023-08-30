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Bertuğ 5 yıllık imza attı

Fransız ekibi Rennes, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:37
Bertuğ 5 yıllık imza attı

Hatayspor'un genç golcüsü, imzayı attıktan sonra formasını da giydi. Ligue 1 takımlarından Rennes, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transferle ilgili yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık mukavele imzalandığı sosyal medyadan aktarıldı.

GÜMRÜK'E 20'LİK İTALYAN!

Fatih Karagümrük, Sampdoria forması giyen Flavio Paoletti'yi renklerine bağladı. 20 yaşındaki İtalyan orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Flavio Paoletti, İstanbul ekibinin kadrosunda yer alan 4. İtalyan futbolcu olacak.

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