İstanbulspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Kayserispor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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