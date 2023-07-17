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Samsunspor'un 2. etap kamp kadrosu açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'un 2.etap kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:49
Samsunspor'un 2. etap kamp kadrosu açıkladı!

Samsunspor'un 2023 - 2024 futbol sezonu 2.etap kamp kadrosu açıklandı. Buna göre 18-29 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılacak kamp kadrosunda 26 kişi yer alacak. Kulüpten yapılan açıklamada kamp kadrosunda; Jakub Szumski, Okan Koçuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Soner Gönül, Barış Alıcı, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Douglas Willians da Silva Souza (Tanque), Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura, Marius Mouandilmadji, Marc Joel Bola, Rick Van Drongelen ve Eulanio Angelo Chipela Gomes (Nanu) yer aldı

20 OYUNCU KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Kırmızı-Beyazlılar kamp kadrosuna 20 oyuncusunu dahil etmedi. Karadeniz temsilcisinin Bolu'ya götürmediği isimler ise şunlar;

"Sheldon Bateau, Guy Yameogo, Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Furkan Fehmi Güneş, Şener Kaya, Elhadj Bah, Ahmet Sağat, Ali Kılıç, Ali Ülgen, Elano Lorenzo Yegen, Kadeem Raymond Mathurin Harris, Moussa Yann Cedric Guel, Mücahit Albayrak, Nurullah Aslan, Polat Yaldır, Enes Tayfun, Yusuf Emre Gültekin ve Yusuf Ensar Poyrazlı."

Samsunspor'un 10 günlük Bolu kampı yarın başlayacak.

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