Haberler Süper Lig TFF'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama!

TFF'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama!

TFF, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:50
TFF'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama!
TFF, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama yaptı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.06.2023 tarih ve 73 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı'nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

DİĞER
Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!
Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı
F. Karagümrük'e Rus golcü! Görüşmeler başladı
G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak
F.Bahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU
Kartal Eddie filmi konusu ne?
MSÜ mülakatları ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nkunku Chelsea'de! Nkunku Chelsea'de! 16:19
Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak 16:13
F.Bahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı F.Bahçe'de çalışacak mı? Resmen açıkladı 15:55
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... 13:05
G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" 13:06
Meler Almanya-Kolombiya maçını yönetecek Meler Almanya-Kolombiya maçını yönetecek 14:06
Daha Eski
A. Efes'te Egehan Arna ile yollar ayrıldı A. Efes'te Egehan Arna ile yollar ayrıldı 14:29
Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta? 14:43
Cimbom'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor Cimbom'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor 15:22
İzlanda - Portekiz maçı saat kaçta? İzlanda - Portekiz maçı saat kaçta? 10:23
Bosna-Hersek - Lüsemburg maçı saat kaçta? Bosna-Hersek - Lüsemburg maçı saat kaçta? 10:51
Lihtenştayn - Slovakya maçı saat kaçta? Lihtenştayn - Slovakya maçı saat kaçta? 10:53