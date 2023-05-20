Yabancı kuralı hakkında Sinan Vardar'dan flaş yorum! "Modası geçmiş futbolcular"

Özkan, bu sezon çok transfer yaptı. Takım, son hafta düşme hattına girince de 'bırakma' kararı aldı. Emeğine saygı duymakla birlikte kararını gözden geçirmesini diliyorum. Nasıl yetiştirdiği gençler örnek olduysa, onun bu yapılanmasını örnek alacak yatırımcıları da düşünmesi gerek. İnatla bu bozuk futbol sisteminin karşında durması bir duruş kalitesiydi. 'Yoruldum' demiş ama bu yorulmuşluktan çok Seyit Mehmet Özkan'ın kırılmış olma duygusu. Altınordu camiası bu kırgınlığı gidermeli. Perde arkasında ne yaşandı bilemiyorum ama böyle bırakıp gitmek olmaz!