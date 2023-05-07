Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI

HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında kozlarını paylaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Burak Şeker düdük çalıyor.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:
Ümraniyespor: Orkun, Gheorghe, Glumac, Epureanu, Onur Ayık, Sackey, Serkan Göksu, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut Nayir.
Sivasspor: Muammer; Murat, Goutas, Caner, Uğur; Ulvestad, Saiz, Charisis; Erdoğan, Gradel, Yatabare.
ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
HangiKredi Ümraniyespor - Sivasspor maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.