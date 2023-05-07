Haberler Süper Lig Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI

Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:48 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:09
Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI

HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında kozlarını paylaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Burak Şeker düdük çalıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

Ümraniyespor: Orkun, Gheorghe, Glumac, Epureanu, Onur Ayık, Sackey, Serkan Göksu, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut Nayir.

Sivasspor: Muammer; Murat, Goutas, Caner, Uğur; Ulvestad, Saiz, Charisis; Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

HangiKredi Ümraniyespor - Sivasspor maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Ünlü müzisyen Rob Laakso 44 yaşında kansere yenik düştü
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sahnede aşka gelince... Romantizmin doruklarındaki çift ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Yok böylesi..."
Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..."
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...
Galatasaray - Başakşehir maçı detayları!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 13:46
Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! 13:20
Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu 13:18
Giresunspor - Fenerbahçe saat kaçta? Giresunspor - Fenerbahçe saat kaçta? 13:01
Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI 12:48
Ousou'dan Beşiktaş itirafı! Ousou'dan Beşiktaş itirafı! 12:33
Daha Eski
Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor 12:19
Lakers play-off serisinde öne geçti! Lakers play-off serisinde öne geçti! 11:59
Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? 11:48
Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle 11:31
Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? 11:19
Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:15