Giresunspor’da Demir dönemi

Giresunspor'un Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörlüğü görevine Cengiz Demir'in getirildiği bildirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, futbol akademisinin planlamasının ele alındığı ve Demir'in işbaşına getirildiği belirtildi.
Giresunspor'un Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörlüğü görevine Cengiz Demir'in getirildiği bildirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, futbol akademisinin planlamasının ele alındığı ve Demir'in işbaşına getirildiği belirtildi.