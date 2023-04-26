Tam Süper Lig

Süper Lig'in 31. haftasında 7 maçta 34 gol atılırken, futbolcular 9 duble, 1 hat-trick performansına imza attı. Adana Demir'in Kayseri'yi konuk ettiği ve futbolseverlerin 8 gol izlediği maçta Chrif Ndiaye 2 golle duble yaparken, Kayserispor'un forveti Mame Thiam hat-trick yaptı. Ayrıca Demir'de İsmail Çokçalış, Kayseri'de Carlos Mane 2 asist yaptı. G.Saray'la karşılaşan Karagümrük'te Borini 2 golle takımına 1 puan kazandırdı.

KAPANIŞI ARDA GÜLER YAPTI

Başakşehir'e Giresunspor deplasmanında 3 puanı kazandıran gollere Januzaj ve Figueiredo imza attı. İki oyuncu da ikişer gol kaydetti. Karadeniz ekibinde Borja Sainz'in 2 golü Giresunspor'a yetmedi. Fenerbahçe, İstanbulspor maçında da Arda Güler 2 muhteşem gol atarak performansıyla ön plana çıktı. İstanbulspor'un Makedon oyuncusu Valon Ethemi, 2 gol kaydettiği maçta takımının 1 puan almasında önemli rol oynadı.