Haberler Süper Lig Ümraniyespor - Konyaspor maçı CANLI

Ümraniyespor - Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan ve hakem Arda Kardeşlerin yönettiği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 13:29
Ümraniyespor - Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor.

Süper Lig'in son sırasında yer alan Ümraniyespor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Recep Uçar yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Ümraniyespor taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.

Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Galatasaray galibiyetinin ardından yükselişini sürdürmek istiyor.

Ümraniyespor - Konyaspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Moreno, Pozuelo, Muhammet


ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi
Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Finalde şov yapmıştı
Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..."
Manchester United'dan G.Saray'a dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gündemden düşmüyor! İki dev kulüp peşinde
Kayserispor'dan açıklama! "Yıl sonuna kadar men edebiliriz"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Lyon maçı saat kaçta? PSG - Lyon maçı saat kaçta? 14:46
Monaco - Strasbourg maçı saat kaçta? Monaco - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:42
Brest - Toulouse maçı saat kaçta? Brest - Toulouse maçı saat kaçta? 14:38
Gündemden düşmüyor! İki dev kulüp peşinde Gündemden düşmüyor! İki dev kulüp peşinde 14:35
Nantes - Reims maçı saat kaçta? Nantes - Reims maçı saat kaçta? 14:35
Clermont - Ajaccio maçı saat kaçta? Clermont - Ajaccio maçı saat kaçta? 14:32
Daha Eski
Angers - Nice maçı saat kaçta? Angers - Nice maçı saat kaçta? 14:22
Lille - Lorient maçı saat kaçta? Lille - Lorient maçı saat kaçta? 14:17
West Ham United - Southampton maçı saat kaçta? West Ham United - Southampton maçı saat kaçta? 14:12
Yener Yılmaz Dünya Kupası'nda görev alacak Yener Yılmaz Dünya Kupası'nda görev alacak 13:59
Kayserispor'dan açıklama! "Yıl sonuna kadar men edebiliriz" Kayserispor'dan açıklama! "Yıl sonuna kadar men edebiliriz" 13:55
Ümraniyespor - Konyaspor | CANLI Ümraniyespor - Konyaspor | CANLI 13:29