Karagümrük gözdağı verdi

Spor Toto Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından birisi de Fatih Karagümrük oldu. Ligin flaş ekiplerinden kırmızı- siyahlılar, Feghouli, Ljajic ve Bertolacci gibi önemli isimlerin ardından eski futbolcusu Darri ve Hatayspor'un başarılı kanat oyuncusu Saba Lobjanidze'yi de kadrosuna katmayı başardı. Süper Lig'de 7 maçtır bileği bükülmeyen Karagümrük, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından birisi de Fatih Karagümrük oldu. Ligin flaş ekiplerinden kırmızı- siyahlılar, Feghouli, Ljajic ve Bertolacci gibi önemli isimlerin ardından eski futbolcusu Darri ve Hatayspor'un başarılı kanat oyuncusu Saba Lobjanidze'yi de kadrosuna katmayı başardı. Süper Lig'de 7 maçtır bileği bükülmeyen Karagümrük, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.