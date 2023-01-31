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Saba Haifa’ya gitti

Sivasspor'dan ayrılan İsrailli 10 numara Dia Saba, transferin gözdesi oldu. 30 yaşındaki maestronun Ankaragücü'yle anlaştığı ve başkent ekibine transfer olacağı öne sürülüyordu. Ancak Saba, bu kararından vazgeçip, ülkesine geri döndü. Yiğidolarda forma giydiği 20 maçta 6 gol, 7 asistle dikkat çeken tecrübeli yıldız, Maccabi Haifa'yla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayıp, ailesiyle birlikte poz verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Saba Haifa’ya gitti
Sivasspor'dan ayrılan İsrailli 10 numara Dia Saba, transferin gözdesi oldu. 30 yaşındaki maestronun Ankaragücü'yle anlaştığı ve başkent ekibine transfer olacağı öne sürülüyordu. Ancak Saba, bu kararından vazgeçip, ülkesine geri döndü. Yiğidolarda forma giydiği 20 maçta 6 gol, 7 asistle dikkat çeken tecrübeli yıldız, Maccabi Haifa'yla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayıp, ailesiyle birlikte poz verdi.
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