Saba Haifa’ya gitti

Sivasspor'dan ayrılan İsrailli 10 numara Dia Saba, transferin gözdesi oldu. 30 yaşındaki maestronun Ankaragücü'yle anlaştığı ve başkent ekibine transfer olacağı öne sürülüyordu. Ancak Saba, bu kararından vazgeçip, ülkesine geri döndü. Yiğidolarda forma giydiği 20 maçta 6 gol, 7 asistle dikkat çeken tecrübeli yıldız, Maccabi Haifa'yla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayıp, ailesiyle birlikte poz verdi.
Sivasspor'dan ayrılan İsrailli 10 numara Dia Saba, transferin gözdesi oldu. 30 yaşındaki maestronun Ankaragücü'yle anlaştığı ve başkent ekibine transfer olacağı öne sürülüyordu. Ancak Saba, bu kararından vazgeçip, ülkesine geri döndü. Yiğidolarda forma giydiği 20 maçta 6 gol, 7 asistle dikkat çeken tecrübeli yıldız, Maccabi Haifa'yla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayıp, ailesiyle birlikte poz verdi.