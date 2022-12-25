Konyaspor 2-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konya'da kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Furkan Bayır ve Ahmed Hassan'dan geldi.

Konyaspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 2 golü de Hadziahmetovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 18 puana yükseldi. Konyaspor ise 22 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği top Furkan'ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



21'nci dakikada Hadziahmetoavic'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



64'üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cavaleiro'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



74'üncü dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Candeias'ın şutunda meşin yuvarlak Calvo'nun eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.



76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan'ın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



90+8'inci dakikada ceza sahasında Uche'nin kafa pasında, altıpas içinde topa yükselen Diouf, kaleci Runarsson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hadziahmetovic'in penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.