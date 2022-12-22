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Tarihi atama

TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Lig başkanlarını TFF’ye davet etti. 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Atamaları başkanlar yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Tarihi atama

Türkiye Futbol Federasyonu'nda dün tarihi anlar yaşandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından, kulüp başkanları ve tems

ilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın başlayacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

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