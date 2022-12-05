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Gaziantep FK Al Batin 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022 FIFA Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al Batin'i 3-1'lik skorla yendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 19:27
Gaziantep FK Al Batin 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep FK, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamptaki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Batin'i 3-1 yendi.

Gaziantep FK'nin konakladığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, sahaya Mustafa Burak, Stylianos Kitsiou, Alin Tosca, Arda Kızıldağ, İbrahim Pehlivan, Alexander Merkel, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Marko Jevtovic, Joao Figueiredo ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'de Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Abdulkadir Parmak, Onurhan Babuşcu, Valmir Veliu, Lazar Markovic ve Mirza Cihan ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kırmızı-siyahlıların gollerini 4. dakikada Maxim, 33. dakikada Figueiredo ve 74. dakikada Onurhan Babuşcu kaydetti.

Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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