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Adana Demirspor Yaroslav Rakitskyi yollarını ayırdığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada takımın Ukraynalı futbolcusu Yaroslav Rakitskyi ile yolların ayrıldığı duyurdu. 33 yaşındaki stoper ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilmeye başlanmış durumda. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 20:35 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 20:35
Adana Demirspor Yaroslav Rakitskyi yollarını ayırdığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Takımın Ukraynalı futbolcusu Yaroslav Rakitskyi ile ilgili yaşanan gelişme gündem olmuş durumda.

Adana Demirspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada 33 yaşındaki tecrübeli stoper ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

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