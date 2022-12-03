Adana Demirspor Yaroslav Rakitskyi yollarını ayırdığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Takımın Ukraynalı futbolcusu Yaroslav Rakitskyi ile ilgili yaşanan gelişme gündem olmuş durumda.

Adana Demirspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada 33 yaşındaki tecrübeli stoper ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA