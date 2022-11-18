Haberler Süper Lig Kayseri’de Ertekin sıcak bakmıyor

Kayseri’de Ertekin sıcak bakmıyor

Kayserispor'da başkanlık için ismi geçen Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ertekin, "Kayserispor başkanı olmak 'Sevdası Kayseri' olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu, Erciyes Anadolu Holding CEO'luğu gibi hayatınızı adamanız gereken kutsal bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Kayseri’de Ertekin sıcak bakmıyor
Kayserispor'da başkanlık için ismi geçen Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ertekin, "Kayserispor başkanı olmak 'Sevdası Kayseri' olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu, Erciyes Anadolu Holding CEO'luğu gibi hayatınızı adamanız gereken kutsal bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz" diye konuştu.
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