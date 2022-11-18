Kayseri’de Ertekin sıcak bakmıyor

Kayserispor'da başkanlık için ismi geçen Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ertekin, "Kayserispor başkanı olmak 'Sevdası Kayseri' olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu, Erciyes Anadolu Holding CEO'luğu gibi hayatınızı adamanız gereken kutsal bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz" diye konuştu.
Kayserispor'dabaşkanlık için ismi geçen Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ertekin, "Kayserispor başkanı olmak 'Sevdası Kayseri' olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu, Erciyes Anadolu Holding CEO'luğu gibi hayatınızı adamanız gereken kutsal bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz" diye konuştu.