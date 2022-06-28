Süper Lig ekiplerinden Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları!

Türk sinemasının emektar isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Spor Toto Süper Lig kulüpleri de usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.



Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/deVdUsgDWG — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 28, 2022

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/2NMtjNrB8i — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #CüneytArkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.



Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/9uTfTXvk8e — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2022

Sinemamızın büyük oyuncularından Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/H3oQMZ86CD — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2022

Türk sinemasının usta oyuncularından #CüneytArkın'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.



Cüneyt Arkın'a Yüce Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/vF3qFpTcT1 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 28, 2022

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden #CüneytArkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ldKSGzSteO — Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 28, 2022

Türk sinemasının efsane ismi #CüneytArkın'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/gg3HI596tc — Giresunspor (@Giresunspor) June 28, 2022

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Awah86jgzL — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) June 28, 2022

🎞 Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/cOfsV2pOkL — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 28, 2022

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk sinemasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/qIo5T6JUJh — Gaziantep FK (@GaziantepFK) June 28, 2022

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.



Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/u5vro6kNPY — Kasımpaşa (@kasimpasa) June 28, 2022