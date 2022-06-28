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Süper Lig ekiplerinden Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları!

Son dakika haberleri... Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Süper Lig kulüplerinden, usta sanatçı için taziye mesajları paylaşıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:44
Süper Lig ekiplerinden Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları!

Türk sinemasının emektar isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Spor Toto Süper Lig kulüpleri de usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

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