İki imza birden

Ligin yeni ekibi Ankaragücü, transfere hızlı girdi. 11 oyuncusuyla yollarını ayıran başkent ekibi, Yunan sağ kanat Chatzigivonais, Gürcü sol kanat Beridze ve sağ bek Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler orta saha için rotasını Fransa ve Portekiz'e çevirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'den Amadou ile Portekiz temilcisi Gil Vicente'den Pedrinho için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerin transferleri bir an önce bitirip, kadrosunu şekillendirmeye çalışacak.

AMADOU METZ'DEN AYRILIYOR

Devre arasında Sevilla'dan Metz'e transfer olan 29 yaşındaki Amadou, bu sezon 10 maçta oynadı 1 gol attı. Sözleşmesi ay sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli dinamo, 2020-21'de kiralık oynadığı Angers'te 28 maçta 2 gol attı. 29 yaşındaki Portekizli orta saha Pedrinho'nun kontratı ise 2025'te sona eriyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, geçen sezon 37 maçta 1 gol, 14 asist katkısı sağlayan yıldız maestro için tüm şartları zorlayacak.

BİRLİKTELİK MAÇI VAR

Ankaragücü, yarın saat 19.10'da 1970-2005 arası takımda oynayan oyuncularla yönetimin, tesislerde birliktelik maçı yapacağını duyurdu. Hayati Soydaş, Erhan Çağlayan, Mehmet Soykök, Adem Dursun ve Murat Hacıoğlu gibi takımda sembol olmuş isimler forma giyecek.