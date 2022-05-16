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Süper Lig'de 38. haftanın maç programı açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı. Şampiyon Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olacağı mücadele 22 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. İşte haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:05
Süper Lig'de 38. haftanın maç programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

İşte haftanın programı...

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