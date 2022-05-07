Sivasspor 1-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Zorlu mücadelede Kasımpaşa, 58. dakikada Eren Elmalı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İstanbul ekibi, 73'te Eysseric ve 77'de Umut Bozok'un kaydettiği gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.



Ev sahibi ekip 90+2'de Felix'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor, 48 puanla 12. sırada kalırken, Kasımpaşa ise 50 puanla 10. sıraya yükseldi.

Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.