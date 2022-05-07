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Sivasspor 1-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Eren Elmalı, Eysseric ve Umut Bozok kaydetti. Sivasspor'un tek golü Felix'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:05
Sivasspor 1-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Zorlu mücadelede Kasımpaşa, 58. dakikada Eren Elmalı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İstanbul ekibi, 73'te Eysseric ve 77'de Umut Bozok'un kaydettiği gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.

Ev sahibi ekip 90+2'de Felix'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor, 48 puanla 12. sırada kalırken, Kasımpaşa ise 50 puanla 10. sıraya yükseldi.

Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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