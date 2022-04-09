Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy, Pesic.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Spajic, Ouanes, Doğucan, Travnik, Aabid, Fall, Muleka, Umut.