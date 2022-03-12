Haberler Süper Lig TFF'den Başakşehir'e hakem yanıtı! "Görev iadesi söz konusu olmamıştır"

TFF'den Başakşehir'e hakem yanıtı! "Görev iadesi söz konusu olmamıştır"

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir'in yönetlmiş olduğu sorulara resmi siteden yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktu." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:31
TFF'den Başakşehir'e hakem yanıtı! "Görev iadesi söz konusu olmamıştır"

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.

Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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