Süper Lig TV olabilir

TFF ile lojistik sektöründen DHL arasında, kadın milli takımlar ana sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, sponsorluk anlaşmasının ardından futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir" değerlendirmesinde bulundu.