Dev destek

Kulüpler Birliği, ekonomik konular ve yayın ihalesi gündemiyle toplandı. Birlik ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Anadolu kulüplerimiz, finansal olarak çok zor durumdalar. 200 bin euro'yu dahi karşılayamayacaklar var. Başakşehir, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon olarak, kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik" dedi.
300 MİLYONU VERİN
Başkan Ağaoğlu, TFF'nin sezon başında kulüplere 300 milyon liralık destek sözünü de hala yerine getirmediğinin altını çizerken, "TFF'nin, yayın gelirinin indirimli imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
İDDİALAR ARAŞTIRILSIN
Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı ve TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkındaki iddiaların da araştırılmasını isteyerek, "Nihat Özdemir'le görüşeceğiz. Bu iddialarda doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir. Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır" diye konuştu.