MHK'de deprem! Serdar Tatlı istifa etti

Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK yönetimi, istifalarını TFF Yönetim Kuruluna sundu. MHK'de son 20 yılda yaşanan sık başkan ve yönetim değişiklikleri dikkati çekiyor. 25 Ağustos 2020 tarihinde MHK başkanlığı görevine gelen Tatlı'nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürerken, MHK'de son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı. Üyelerden Metin Tokat'ın daha önce istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.
MHK'DE 66 ÜYE GÖREV ALDI
Son 20 yıllık süreçte 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı. Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.