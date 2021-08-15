Süper Lig'den haberler (15.08.2021)

SİVASSPOR'A DURMAK YASAK!

Sezonun ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Sivasspor, hız kesmiyor. UEFA Konferans Ligi'nde Batumi'yi eleyen kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, dün de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik idmanla günü tamamladı.

'3 PUANI ALAN BİZ OLACAĞIZ'

Yeni Malatya Teknik Direktörü İrfan Buz, yarın oynanacak Trabzon maçı öncesi kısa ve net konuştu. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Transfer yapmamız gereken mevkiler var. Kısa süre içinde imzaların atılmasını bekliyoruz. Sezona hazır bir rakiple karşılaşarak başlayacağız. İşimiz kolay değil ama 3 puanı alacağız" dedi.

KONYA'DA SÖZ HOCANIN

Konya Teknik Direktörü İlhan Palut: "İlk maçımız Sivas'a karşı. İlk maçlar hem heyecan verici, hem zordur. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Sivas'ta bunu oynamaya çalışacağız. İyi mücadele şart."

ALANYA'DA İKİ EKSİK

Başakşehir deplasmanına çıkacak Alanya'da bu maç öncesi iki eksik var. İlk etap kampında kalp spazmı geçiren Khouma Babacar ile kasık fıtığı ameliyatı geçiren Ahmet Günay, kadroda yer almıyor.

BAŞAKŞEHİR HAZIR

Sezonun ilk maçında Alanya'yı konuk edecek Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde dün son idmanını yapan İstanbul ekibi, geri sayıma geçti.