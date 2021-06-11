Bolasie Adana Demirspor’a

Transferde büyük oynayan, Balotelli, Welbeck ve Gomis gibi isimlerin peşinde olan mavi-şimşekler, listesinde yer alan bir başka yıldız futbolcu Yannick Bolasie'de mutlu sona ulaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan 32 yaşındaki Kongolu sol açıkla her konuda anlaşıldı. G.Saray ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği tecrübeli kanat oyuncusu, geçen sezon 15 maça çıkarken; 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. 2016'da bir başka Premier Lig ekibi C.Palace'tan 28,9 milyon Euro'ya transfer edilen Bolasie, A.Villa, Anderlecht ve S.Lizbon'da da oynadı.