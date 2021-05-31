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kapışması

. Lig'den 'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran 'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Metehan kapışması
. Lig'den 'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran 'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Bu sezon 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna, ve 'dan sonra son olarak Süper Lig'in yeni ekibi 'un da talip olduğu öğrenildi. 2019-20 devre arasında 3. Lig ekibi 'dan transfer edilen, daha önce BAL'da da forma giyen Metehan'ın, Altınordu ile 1 yıl daha kontratı var. İzmir ekibinin, cazip bir teklif gelirse başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi.
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