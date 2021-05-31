Metehan kapışması

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Bu sezon 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna, Antalyaspor ve Sivasspor'dan sonra son olarak Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un da talip olduğu öğrenildi. 2019-20 devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen, daha önce BAL'da da forma giyen Metehan'ın, Altınordu ile 1 yıl daha kontratı var. İzmir ekibinin, cazip bir teklif gelirse başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi.