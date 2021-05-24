Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı!

Son dakika spor haberleri: ve 'un transfer gündemindeki 'tan ayrıldı!

, , ve 'un transfer gündeminde yer alan takımından ayrıldı. , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'a veda etti. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:46
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldı!

takımlarından 'taki sözleşmesi sona eren forvet , takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli yıldızımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

İşte o sözler...
"Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce 'ya dönmesini diliyorum."


4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ!
Bonservisi elinde bulunan Kenan Karaman, 'deki 4 büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, , , ve 'un gündeminde yer alıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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