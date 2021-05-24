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'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'den flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşanan sorun nedeniyle hücum hattını yenileme kararı alan sarı-lacivertliler aradığı ismi 'de buldu. Sağ-sol kanat ve santrfor mevkisine takviye yapmayı planlayan Kanarya, ilk hamlesini 'dan yapıyor. Yönetim, ekibinden ayrılacak olan dünya yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19
Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Geçtiğimiz sezonda hücum oyuncularının performansı hayal kırıklığı yaratan , ileri hattını yenilemeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Bu sezon Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mbwana Samatta'dan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Cisse'nin futbolu bırakacağı iddia edilirken Thiam'ın Kasımpaşa'ya döneceği konuşuluyor. Öte yandan yönetimi, Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu karşılayacak kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Sağ-sol kanat ve santrfor mevkisine takıma doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

yönetimi, sağ kanat bölgesine devi 'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

SHAQIRI BOMBASI!
Sarı-lacivertli kurmaylar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Kosova asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

İngiltere basını, 'da ilk 11'de girmekte zorlanan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Merseyside ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kiralama seçeneğini düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AL HILAL!
Arabistan basını, 'nin talip olduğu ifade edilen Xherdan Shaqiri için Al Hilal'in de devrede olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Dünya yıldızı kiralanıyor

Shaqiri geçtiğimiz sezon 'de 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Yıldız ismin ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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