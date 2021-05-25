Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

ayrılıyor mu?

Orta sahada savaşçı futbolu ile ilk geldiğinde taraftarın sevgilisi olan , 'den kopuyor. Brezilyalı ön liberonun menajerine ve yönetime ayrılmak istediğini ilettiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Luiz Gustavo ayrılıyor mu?
Orta sahada savaşçı futbolu ile ilk geldiğinde taraftarın sevgilisi olan , 'den kopuyor. Brezilyalı ön liberonun menajerine ve yönetime ayrılmak istediğini ilettiği gelen haberler arasında. Ofansif oyunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen sambacı, 'nun takımın başına geçmesiyle yedek kulübesine düşmüştü. 33 yaşındaki yıldızın, 'nun teknik direktör olarak kalması halinde durmak istemediği ifade edildi. Ancak Gustavo'nun 3 milyon euro civarındaki yıllık kazancını başka takımın karşılaması zor. Ayrılık için iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiği belirtildi.
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