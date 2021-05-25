Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

Orta sahada savaşçı futbolu ile ilk geldiğinde taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, F.Bahçe'den kopuyor. Brezilyalı ön liberonun menajerine ve yönetime ayrılmak istediğini ilettiği gelen haberler arasında.
Ortasahada savaşçı futbolu ile ilk geldiğinde taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, F.Bahçe'den kopuyor. Brezilyalı ön liberonun menajerine ve yönetime ayrılmak istediğini ilettiği gelen haberler arasında. Ofansif oyunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen sambacı, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yedek kulübesine düşmüştü. 33 yaşındaki yıldızın, Belözoğlu'nun teknik direktör olarak kalması halinde durmak istemediği ifade edildi. Ancak Gustavo'nun 3 milyon euro civarındaki yıllık kazancını başka takımın karşılaması zor. Ayrılık için iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiği belirtildi.