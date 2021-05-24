Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya girecek para...

Son dakika transfer haberi: 'ye Allahyar piyangosu! Kasaya girecek para...

Son dakika transfer haberleri... 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, 'ya kiraladığı genç oyuncusu 'ten müjdeli haber geldi. temsilcisinin, İranlı golcünün bonservisini alacağı ifade edilirken bu gelişmenin sarı-lacivertlileri (FFP) konusunda rahatlatması bekleniyor. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya girecek para...

'nin 'nın takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı İranlı golcü , takımında sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

'de yer alan habere göre daha önce 'nde defalarca ayın futbolcusu seçilen Allahyar için Zorya kulübünün satın alma opsiyonunu kısa bir süre içinde kullanması bekleniyor.

İranlı golcünün satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro. Bu rakam Fenerbahçe'nin FFP anlaşması kapsamıda oldukça rahatlamasını sağlayacak. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl daha FFP anlaşması bulunuyor.

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