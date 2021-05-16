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Ligin gol kralı Boupendza

Hatay’ın Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, dün oynanan karşılaşmaların ardından ligin gol kralı oldu. Bordo-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 22 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncuyu 19’ar golle takım arkadaşı ve Beşiktaşlı takip etti. Onları da 17 gollü Adem Büyük izledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Ligin gol kralı Boupendza
Hatay'ın Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, dün oynanan karşılaşmaların ardından ligin gol kralı oldu. Bordo-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 22 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncuyu 19'ar golle takım arkadaşı ve Beşiktaşlı takip etti. Onları da 17 gollü Adem Büyük izledi.
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