Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Deniz, Visca, Chadli, Gulbrandsen

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla, Tiago, İbrahim, Alper, Çekiçi, Paintsil, Emre