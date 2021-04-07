TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aşı kararı! Futbolcular...

Spor Toto Süper Lig'de artan corona virüsü vakalarının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü iddia edildi.

Milliyet Yazarı Atilla Gökçe, Özdemir'in Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörlerin aşılanması konusunda Sağlık Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

İŞTE GÖKÇE'NİN YAZISI

"Covid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım'ın da belini büktü. Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar.

Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından "aşı" talepleri gündeme geldi.

Covid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. Ömer Taşer'i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim.

Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Ankara'da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, "Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz" dedi.