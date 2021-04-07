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Başkanı 'den aşı kararı! Futbolcular...

'de artan corona virüsü (koronavirüs) vakalarının ardından Başkanı 'den flaş bir hamle geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:27
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aşı kararı! Futbolcular...

'de artan corona virüsü vakalarının ardından Başkanı 'in ile görüştüğü iddia edildi.

Milliyet Yazarı , Özdemir'in kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörlerin aşılanması konusunda Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

İŞTE GÖKÇE'NİN YAZISI

"Covid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde 'ın da belini büktü. Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar.

Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından "aşı" talepleri gündeme geldi.

Covid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. 'i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim.

Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün 'da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, "Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz" dedi.

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