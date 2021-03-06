Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa, Ayman Mohamed, Murawski, Kubilay, Diskerud, Sacko, Rodallega, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Acquah, Adem, Tetteh