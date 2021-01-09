Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Morais, Kozulj, Vetrih, Jefferson, Muhammet Demir, Kenan Özer