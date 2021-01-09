Haberler Süper Lig Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 07:31
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, , Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Morais, Kozulj, Vetrih, Jefferson, Muhammet Demir, Kenan Özer

SON DAKİKA