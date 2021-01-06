Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, A.Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny



Göztepe: Megyeri, Mihojevic, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Napoleoni

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.